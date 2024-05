Baseball salonfähig machen Das sind die ehrgeizigen Pläne der MG Blackcaps

Während Baseball in den USA zu den größten Sportarten überhaupt zählt, genießt der Ballsport hierzullande nur den Ruf einer Randsportart. Und nachdem American Football in Deutschland schon salonfähig ist, will Baseball nun nachziehen. Auch das Mönchengladbacher Baseballteam Blackcaps hegt einige Pläne, was die Zukunft dieser Sportart in der Vitusstadt anbelangt.