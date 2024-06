TV 1848 baut neue Abteilung auf Was dem Basketball in Mönchengladbach noch fehlt

Die großen Zeiten in der 2. Bundesliga der Mönchengladbach Lions sind lange her. Der Basketball, der in Mönchengladbach seitdem kaum mehr als ein Nischendasein fristete, befindet sich jedoch seit einiger Zeit auf dem Vormarsch. Doch er stößt in der Stadt auf Widerstände. Der Mönchengladbacher TV 1848, der erst vor einem knappen Jahr seine Basketball-Abteilung neugründete, will jetzt mit vier Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen. Doch das droht an fehlenden Hallenkapazitäten zu scheitern. Axel Gruhn, Co-Abteilungsteiler beim TV 1848, sucht händeringend nach einer Lösung. Der Ex-Lions-Spieler, der auch Fachwart Basketball beim Stadtsportbund (SSB) ist, will den Basketball in der Stadt stärken. Unterstützt wird er von Volker Groß, Fachwart für Leistungssport beim SSB, der selbst früher hochklassig Basketball spielte.