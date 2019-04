Handball: Landesliga-Trio bleibt an diesem Spieltag sieglos

Mönchengladbach Der ATV Biesel ist nicht mehr in Form und holt beim ASV Rurtal-Hückelhoven mit Mühe noch ein Unentschieden. Geistenbeck II erlebt nach der Pause ein Debakel, und auch Beckrath verliert nach guter erster Halbzeit noch.

Der ATV Biesel ist nicht mehr in der Form in der Hinrunde, das zeigte auch das 33:33 (15:19) beim ASV Rurtal-Hückelhoven. Damit verloren die Gäste im Aufstiegskampf weiter an Boden. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase häuften sich die Fehler bei Biesel in Abwehr und Angriff, was der ASV nutzte und sich bis zur Halbzeit einen überraschenden Vier-Tore-Vorsprung erspielte. Nach dem Wechsel gelang es Biesel zwar schnell wieder zu egalisieren und in der 49. Minute mit 29:28 in Führung zu gehen, doch dann gerieten die Schützlinge von Trainer Felix Linden erneut ins Hintertreffen, erzielten am Ende dann aber die letzten beiden Tore zum Remis. ATV-Tore: Genenger (9), Küllertz (7/4), Kox (6), Burkhardt (3), Saxenhausen (3/2), Dauben, Krichel (je 2) und Verweij.