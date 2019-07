Leichtathletik : Anna Bommes schafft auch die vierte Qualifikation

Anna Bommes schaffte in Oedt die vierte Qualifikation für die Deutschen U18-Meisterschaften. Foto: Paul Offermanns

Mönchengladbach Mit ihrer Zeit von 10:28,87 Minuten über die 3000 Meter erfüllt Anna Bommes vom LAZ Mönchengladbach die nächste Norm für die Deutschen U18-Meisterschaften Ende Juli in Ulm. Doch auch ältere Athleten aus Gladbach beweisen ihre starke Form.

Beim Abendsportfest in Oedt hat Anna Bommes vom LAZ Mönchengladbach nach 800 Metern, 1500 Metern und 1500 Metern Hindernis nun auch über 3000 Meter in 10:28,87 Minuten die vierte Qualifikation für die Deutschen U18-Meisterschaften Ende Juli in Ulm erfüllt. Den Mittelstreckenpokal erhielt ihre 16-jährige Vereinskameradin Christina Lehnen für 3:03,31 über 1000 Meter.

Weitere 1000-Meter-Siege verbuchten M60-Senior Wolfgang Pullwitt (Korschenbroicher LC) mit 3:21,01 Minuten, W50-Läuferin Ulrike Wefers mit 3:32,75, M30-Senior Michael Claßen (beide LG Mönchengladbach) mit 2:46,54 und M40-Läufer Adam Rajter (LAZ) in 3:05,21. Hinter dem Wickrather Fred Ingenrieth (M 85, LAV Bayer Uerdingen/Dormagen) über 100 Meter in 17,94 Sekunden und vor ihm über 200 Meter in 39,87 sprintete sein Trainingspartner Herbert E. Müller in der Altersklasse der über 90-Jährigen Deutsche Altersklassenrekorde über 100 Meter (18,04) und 200 Meter (39,01).

Beim Süchtelner Bergfest haben viele Athleten des LAZ Mönchengladbach mit guten Leistungen und Platzierungen geglänzt. Speerwerfer Clement Negra warf als Männer-Vierter die Saisonbestweite von 49,77 Metern. Henning Krings siegte bei den 14-Jährigen im Alleingang über 800 Meter in 2:31,08 Minuten. Maja Metternich (W15) überzeugte als 100-Meter-Dritte in 13,83 Sekunden sowie als Siegerin über 300 Meter ebenfalls in Bestzeit von 44,72 Sekunden. In der W14 siegte Lena Fallascheck über 100 Meter in 13,82 Sekunden. In der gleichen Altersklasse verbuchte Antonia Wienold in ihrem ersten 300-Meter-Rennen als Zweite 45,30 Sekunden. Alina Krüppel erzielte als Frauen-Erste 14,47 Sekunden und als Weitsprung-Dritte 4,33 Meter.

(off)