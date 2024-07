Deutlicher Sieg gegen Helpenstein Süchtelns Tormaschine läuft auf Hochtouren in der Vorbereitung

In Überzahl traf Falter (74.) im Anschluss an eine Ecke in die untere rechte Ecke zum 2:1. Auch am dritten ASV-Tor war Falter beteiligt, der Torwart Janik Korsten, der den Ball eigentlich sicher am Fuß hatte, das Spielgerät abluchste und dann quer auf Metin Türkay (81.) spielte, der den Ball dann nur noch ins leere Tor drücken musste. Mehmet-Kaan Ilgörmez (90.) traf dann in der Schlussminute zum 4:1-Endstand.