Tischtennis-Ass vom ASV Süchteln Ex-Profi Jörg Schlichter greift noch mal in der Regionalliga an

Bei sechs der neun Partien in der Hinrunde des ASV hat er mitgespielt. Als derjenige, der in der Weltrangliste am besten positioniert ist, ist er immer an Nummer eins für seinen Verein gesetzt. Von zwölf absolvierten Einzelspielen gewann er zehn. Bei sechs Doppelpartien behielt er stets die Oberhand, egal ob er mit Jan Medina oder an der Seite seines Freundes Fischer antrat. Mit seiner Leistung und der seiner Mannschaft ist er zufrieden: „Wir sind noch voll im Soll, der Mittelteil der Liga ist sehr ausgeglichen und die Tagesform entscheidet.“ Frankfurt und Dortmund sind oben davongezogen, doch dahinter geht es eng zu. „Die Hinrunde war zweigeteilt. Wir haben gut angefangen und knappe Dinger gewonnen, am Ende hat das nicht mehr so hingehauen. Die Niederlage gegen Fehlheim hat wehgetan“, sagt er. Im letzten Spiele vor der Winterpause verlor man gegen einen nominell schwächeren Gegner mit 4:6. Ausgeglichenheit fehlte zuletzt. „Die Schwierigkeit ist, dass Daniel, Axel und ich nicht immer spielen, es ist schwer, da Konstanz reinzubringen. Es ist auch ein mentales Ding, wenn man ein paar Mal verloren hat, ist es schwierig, mit positiven Gedanken in den nächsten Ballwechsel zu gehen.“