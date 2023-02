Zu Besuch im Anwärterkurs für Schiedsrichter Lehrstunde mit Handspiel, Treten und Neymar

Inhaltlich geht es im Kurs dieses Mal um Rempeln, Treten, Beinstellen und Handspiel; also alles, was verboten ist. „Da dürft ihr kein Auge zudrücken“, sagt Becker. Die Fülle an textlastigen Folien ist überschaubar, dafür bindet Becker umso mehr Spielszenen ein. Das fördert Diskussionen. Bei unsicherer Regelauslegung in der Runde wird er auch mal deutlich. „Das ist Treten. Das ist eine Tätlichkeit. Das ist vollkommen egal, wo der Spieler ist. Er hat keine Chance auf den Ball. Dann fliegt er. Punkt“, sagt Becker zu einer Szene aus der Bundesliga, in der ein Spieler im Mittelfeld von den Beinen geholt wird. Feldverweis und direkter Freistoß.