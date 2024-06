Sieg der Oberliga-Footballer Wolfpack „erobert“ die Landeshauptstadt

Erneut musste Headcoach Phil Scales aufgrund eines Dutzend verletzter Spieler improvisieren. Beste Gelegenheit vor allem für die Rookies also, sich dem Cheftrainer zu präsentieren. Der wiederum sparte nicht mit Lob: „Ich bin sehr stolz auf das Team. Es war eine große Herausforderung. Fehler waren zu erwarten, weil wir so viele Spieler auf ungewohnten Positionen einsetzen mussten. Das Team hat Herz und Entschlossenheit gezeigt und das Spiel nicht wie letzte Woche in Münster aus der Hand gegeben“. Wesentlichen Einfluss hatten anscheinend die mitgereisten Fans, die das Team in jeder Phase des Spiels lautstark unterstützten.