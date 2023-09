Wolfpack in der Oberliga Im Duell der Wolfsrudel geht es um die Vizemeisterschaft

Nun, zehn Spiele später und im Vorfeld des letzten Heimspiels am Sonntag (Kick-off 15 Uhr), kann festgehalten werden, dass das Wolfpack dieses Saisonziel bereits erreicht hat. Lediglich drei Pleiten kassierten die Mönchengladbach bislang. Zwei gegen die schon lange als Aufsteiger feststehenden Krefeld Ravens, die mit vielen ausländischen Leistungsträgern der klare Favorit auf die Meisterschaft waren und eine in der Hinrunde gegen die Minden Wolves. Gegen alle anderen Oberligisten setzte sich der Aufsteiger durch, hat damit den dritten Platz in dieser Saison bereits sicher. Am Samstag steht das Rückspiel auf der heimischen Anlage in Odenkirchen-Süd gegen den Tabellenzweiten aus Minden an, und das Wolfpack hat dabei sogar noch die Chance, das namensverwandte Wolfsrudel in der Tabelle zu überholen. Da es im Hinspiel in Minden allerdings eine deutliche 14:45-Niederlage setzte, müsste das Team von Cheftrainer Scales mit mindestens 31 Punkten Vorsprung gewinnen, um sich die Vizemeisterschaft über den besseren direkten Vergleich zu sichern.