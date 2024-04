Oberliga-Saison im American Football startet Das Wolfpack startet in eine ungewisse Zukunft

Dass die neue Spielzeit erneut logistische Probleme mit sich bringt, ist verständlich bei insgesamt 856 zurückzulegenden Kilometern zu den Auswärtsspielen. Im Einzelnen sieht der Auswärts-Fahrplan wie folgt aus: Am kommenden Sonntag geht es nach Kachtenberg (216 Kilometer), am 1. Juni nach Münster (172 km), am 9. Juni nach Düsseldorf (40 km), am 16. Juni nach Wesseling (64 km), am 30. Juni nach Dortmund (115 km) und beim Topfavoriten in Minden (249 km) muss man am 14. September antreten.