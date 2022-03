Verstärkung fürs Wolfsrudel : Wie die Footballer vom MG Wolfpack Nachwuchs suchen

Werfen, laufen, fangen, blocken: American Football ist ein facettenreicher Sport. Beim MG Wolfpack konnten Jugendliche alle Positionen ausprobieren. Foto: Tom Ostermann

American Football Um Nachwuchs für das American-Football-Team zu finden, hat das Mönchengladbacher Wolfpack einen offenen Trainingstag im Grenzlandstadion angeboten. Organisator war Phil Scales, Headcoach der Seniorenmannschaft, der darüber hinaus noch viele weitere Ideen hat, um junge Menschen für den Sport zu begeistern.

Mittlerweile haben sich fünf Sportarten unter dem Dach des Vereins American Sports in Mönchengladbach versammelt: American Football, Baseball, Cheerleading, Cheerdancing und Bowling. Während die letztgenannte Sportart autonom agiert, haben die übrigen vier seit Kurzem eine Person, die sich um alle Belange kümmert: Phil Scales, der Headcoach des American-Football-Seniorenteams beim Wolfpack Mönchengladbach.

Wolfpack-Headcoach Phil Scales (r.) hat das Training geleitet. Foto: Tom Ostermann

Eigentlich bleibt für den Übungsleiter, der bis zu 60 Spieler alleine in seiner Mannschaft betreut, kaum Zeit für weitere Aktivitäten. Doch Scales und weitere freiwillige Helfer im Verein sind umtriebig genug, neue Spieler – vor allem Kinder und Jugendliche – für ihre Sportarten zu gewinnen. Unter anderem steht American Sports im ständigen Kontakt zu den Schulen im Stadtgebiet, wo Scales oder andere Trainer dann Projektveranstaltungen abhalten. Dabei geht es beispielsweise um den Umgang mit den Spielgeräten oder auch die Handhabung eines Baseball-Schlägers – sowohl für interessierte Jungs als auch Mädchen.

Zudem organisierten die American Footballer zuletzt einen offenen Trainingstag im Grenzlandstadion, bei dem nicht nur die Coaches um Scales sowie die U16- und U19-Teams teilnahmen, sondern auch zahlreiche „Neulinge“ den Sport kennenlernen konnten. „Das ist ein weiterer Schritt, Jugendlichen aus der Stadt den immer populärer werdende American Football näher zu bringen“, sagt Scales.

Zum offenen American-Football-Camp im Grenzlandstadion kamen viele Jugendliche, die den Sport ausprobieren wollten. Foto: ASMG

Der 17-jährige Fabio kam durch seine Freundin, die bereits zur Frauen-Mannschaft des Wolfpacks gehört, zum Camp. „Ich interessiere mich schon länger für diese Sportart, deshalb bin auch heute hier“, erzählt er. Angst vor Verletzungen habe er nicht, „die gehören dazu“. Für den 18-jährigen Nico war es ebenfalls das erste Trainingscamp – und verlief nicht ganz so optimal: Während einer Übung kugelte er sich den kleinen Finger aus. Er nahm aber dennoch an allen weiteren Einheiten teil – und will generell beim American Football dabeibleiben. Ein Freund von Nico ist der 18-jährige Tom, dessen Traum die Position des Quarterbacks ist. Auch er war begeistert von dem Trainingsangebot: „Das ist kein Gerede, sondern die Mannschaft ist wirklich eine große Familie, da hilft einer dem anderen.“

Doch dieser Familiensinn, das Miteinander, sei in der Corona-Pandemie stark eingeschränkt gewesen, erklärt die Vereinsvorsitzende Stefanie Radeck – umso mehr war Trainer Scales gefordert. „Wenn ich sehe, wie sich alle Bemühen, unter Anleitung von Phil den Verein weiterzubringen, dann wird mir nicht Angst und Bange. Phil ist derzeit eine Art Jackpot für uns: Er kümmert sich um alles, auch um Dinge, die außerhalb des sportlichen Erfolges stehen. Er hat immer irgendwelche guten Ideen“, sagt Radek. „Ihm missfällt es, wenn Sachen stagnieren, also macht er Feuer und begeistert seine Nebenleute.“ Scales bildet dabei nicht nur seine Mannschaft aus, sondert gibt zusätzlich dem gesamten Trainerstab regelmäßig Unterricht in Sachen Coaching. Auch die Teammanager erhalten Schulungen.

Regionaler Schwerpunkt der Football-Mannschaft ist der Mönchengladbacher Süden, da das Wolfpack dort mit der Anlage Odenkirchen-Süd seit dem Vorjahr eine neue Heimat gefunden hat. Die Sportanlage, die im Rahmen des neu aufgelegten Sportentwicklungsplans demnächst unter anderem einen Kunstrasenplatz mit Football-Markierung erhalten wird, steht dem Verein allerdings nur in den Sommermonaten von April bis Oktober zur Verfügung, weshalb der Trainingstag nun auf dem Hockeyplatz des Grenzlandstadions stattfand. „Sicher kein optimaler Untergrund für unser spezifisches Bewegungs- und vor allem Tackle-Training,“, sagt Scales, „aber wir sind zurzeit für jeden Quadratzentimeter Trainingsplatz dankbar, mit dem wir wetterunabhängig planen können.“