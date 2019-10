American Football : Das Wolfpack leistet Entwicklungshilfe

American Football Beim American-Football-Verein aus Mönchengladbach gab es eine Premiere. Bei einem Trainingscamp für Frauen waren auch Niederländerinnen dabei, die in ihrem Heimatland nicht so gute Strukturen vorfinden.

Entstanden war die Idee vor einigen Wochen, als die Wolfpack-Ladies an einem Football-Camp in den Niederlanden teilgenommen hatten. Frank Wenke, Chef-Trainer des Wolfpacks, wollte sich mit dem Trainingslager bei den Niederländerinnen revanchieren und ein wenig Entwicklungshilfe leisten. Schließlich hinkt das Nachbarland in Sachen Frauen-Football Deutschland rund dreißig Jahre hinterherhinken. American Football der Damen ist hierzulande seit 1988 etabliert und hat einen geregelten Spielbetrieb in verschiedenen Ligen. Auch im Jugendbereich ist Deutschland gut aufgestellt. Im Gegensatz gibt’s im Nachbarland kaum Strukturen. Nächstes Jahr, so hofft man, sollen dann die ersten fünf Damenteams den Ligabetrieb aufnehmen. Wobei ein Unterbau aus jugendlichen Spielerinnen komplett fehlt, da erst ab einem Alter von 18 Jahren gespielt werden darf. In Deutschland dagegen sind die Mädchen bereits mit 14 Jahren im Seniorenbereich unterwegs.