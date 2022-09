Derbysieger im Dauerregen : Wolfpack weder vom Wetter noch von Schiefbahn zu stoppen

American Football Das Mönchengladbacher Wolfpack holt gegen die Schiefbahn Riders den achten Sieg im achten Spiel. Ein Faktor ist dabei die Tiefe im Kader. Probleme bereitet das Wetter.

Am Samstag kam es zum vorerst letzten Derby zwischen dem Mönchengladbacher Wolfpack die Schiefbahn Riders – denn für das Wolfpack steht der Aufstieg als Meister bereits fest. Ein Ziel bleibt aber noch: die perfekte Saison aus zehn Siegen in zehn Spielen. Gegen die Riders stand am Ende Sieg Nummer acht: Das Wolfpack holte einen ungefährdeten 25:3-Erfolg (7:0/6:3/6:0/6:0).