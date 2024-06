Erneute Niederlage für Footballer Wolfpack unterliegt Kachtenhausen deutlich

Dass der Aufsteiger White Hawks aus Kachtenhausen nicht unterschätzt werden durfte, war nach dem Hinspielergebnis und einem Blick auf die Tabelle klar. Vor rund 150 Zuschauern hätte das Team von Headcoach Phil Scales bereits im ersten Quarter in Führung gehen können, doch der Versuch, per Field Goal die ersten drei Punkte aufs Board zu bringen, scheiterte kläglich. Dafür gelangen es beiden Teams im zweiten Viertel, das Ei in die gegnerische Endzone zu tragen. So ging es mit einem ausgeglichenen 7:7 in die Pause.