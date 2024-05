Wolfpack unterliegt den Wolves Minden hat das stärkere Wolfsrudel

Es gibt einige Parallelen zwischen den Teams aus Mönchengladbach und Minden. Die Namensvettern stiegen in ihren Ligen ungeschlagen in die Oberliga auf. Minden beendete die erste Oberligasaison auf dem zweiten Platz und mussten sich nur den Krefeld Ravens beugen, die Gladbacher wurden dahinter Dritter in ihrer Premieren-Saison in der vierten Liga. Zu guter Letzt sind beide Trainer auch noch Namensvettern, zumindest was den Vornamen Phil betrifft. Phil Scales heißt der Cheftrainer des Wolfpacks, Phil Gamble ist der Headcoach der Wölfe von der Weser. Da enden dann aber auch die Gemeinsamkeiten.