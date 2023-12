Topsportler aus der Region berichten Was Amateursportler eigentlich alles leisten

Kurz vor der Profi-Karriere wie Kleefisch stand David Klinnert bisher nicht, aber ähnlich wie der Fußballer muss er längere Autofahrten für seinen Verein in Kauf nehmen. Der 30-Jährige wohnt in Köln und arbeitet für eine große Agentur für Medienstrategie, ein Vollzeitjob. Zwar kann er ab und zu Homeoffice-Tage machen, muss aber auch hin und wieder zu Büro-Tagen nach Düsseldorf. Dreimal die Woche ist Training abends, in der Vorbereitung sogar oft viermal, das Training mal auszulassen, ist auf diesem Niveau nicht vorgesehen. „Ich kann zu Hause arbeiten, das nimmt den Druck raus und ich kann da Sachen erledigen. Die Büro-Tage lege ich mir so, dass ich dann von Düsseldorf nach Korschenbroich zum Training fahren kann“, erklärt er. 100 Kilometer Pendelstrecke kommen an dem Trainingstag auch zustande, 45 Minuten heim nach dem Training, wenn es gut läuft. „Wenn ich überlege, wie viel Zeit ich investiere, gehe ich im Moment früh morgens aus dem Haus und komme um 10 Uhr abends nach Hause“, so Klinnert. Nach der Arbeit kurz was Essen, Tasche packen, ein Stündchen mit dem Kind, Zeit zum Runterkommen bleibe an Trainingstagen nicht, da sei nur der eine Wochenendtag.