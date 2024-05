Amateurfußball Warum an Pfingsten kein Ligabetrieb ist

Die Saison im Amateurfußball befindet sich auf der Zielgeraden: Zwei Spieltage stehen noch im Kalender der meisten Spielklassen am Niederrhein. Doch an diesem Wochenende nimmt der Spielbetrieb noch einmal eine Pause – zumindest im Gebiet des Fußballverbandes Niederrhein. Denn ein paar Kilometer weiter im Kreis Heinsberg, der zum Fußballverband Mittelrhein zählt, rollt der Ball: Dort steht am Pfingstwochenende bereits der letzte Spieltag an, es geht für viele Vereine noch um einen möglichen Auf- oder Abstieg. Aber warum pausiert der Fußball über Pfingsten ausnahmslos am Niederrhein?