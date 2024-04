Amateurkicker Thomas Tümmers Ein klassischer „Zehner“ mit Faible für Fair-Play

Mit 33 Jahren hat Tümmers bereits etliche Stationen hinter sich gebracht. Sein letztes Jahr als A-Junior bestritt er 2009 in der Niederrheinliga für den KFC Uerdingen. Es folgte der Schritt zum damaligen Niederrheinligisten (heute Oberliga) TuRu 88 Duisburg, doch der Verein meldete dann später Insolvenz an. Über Fortuna Mönchengladbach (Bezirksliga) unter Stefan Houben ging es zum Rheydter SV, der damals noch Landesligist war. Es folgten Ein-Jahres-Abos in Giesenkirchen und dem 1. FC Viersen. Nach eineinhalb Spielzeiten in Rheindahlen ging es für die Rückrunde der Saison 2016/17 zurück zum Spö.