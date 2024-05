Fußballverein ohne Fußballplatz Blau-Weiss Meer will wieder eine Heimat

Der Sport ist nicht nur hier, aber insbesondere in Mönchengladbach ein Politikum. Zu wenige Sportanlagen für zu viele Vereine, zu wenige Hallen für zu viele Schulen und Hallensportler: In Mönchengladbach trifft starker Amateursport auf eine unterdimensionierte Infrastruktur. Der Fußballverein SV Blau-Weiss Meer, dessen Heimatgelände an der Schnittstelle der Stadtteile Dahl und Westend ab 2020 zugunsten des Neubaus eines Firmencampus des Anlagenbauers SMS group weichen musste, kann seit jeher ein Lied davon singen. Der SMS Campus ist fertig und wurde erst vor wenigen Tagen feierlich eröffnet, der Verein zieht seitdem jedoch von Interimsspielstätte zu Interimsspielstätte. Eine neue Heimat gibt es immer noch nicht. Dennoch ist Bewegung in der Sache, auch wenn die für die Mitglieder des Blau-Weiss doch gerne deutlich an Intensität zulegen könnte.