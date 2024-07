Vorbereitungsturnier in Amern Spielabbruch beim Grenzland-Cup

Am Ende gab es zwei Sieger beim diesjährigen Grenzland-Cup. Da ein heftiges Gewitter am frühen Samstagabend über das Rösler-Stadion in Amern einzog, musste das Finale des Volksbank Grenzland-Cups gut zehn Minuten vor Spielende beim Stand von 0:0 zwischen dem Ausrichter VSF Amern und Bezirksligist TuRa Brüggen abgebrochen werden. Zunächst hatten sich Seiten nach einer Wartezeit verständigt, den Sieger sofort im Elfmeterschießen zu ermitteln. Doch das Gewitter blieb. Und so siegte am Ende die Vernunft. „Es war einfach zu gefährlich und auch die richtige Entscheidung“, sagte TuRa-Trainer Markus Müller hinterher. „Trotz des 0:0 war es im Turnier die beste Partie“, fügte Müller weiter an.