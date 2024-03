Kreispokal-Finale MG-Viersen Am Ostermontag gibt’s statt Eiersuche das Pokal-Endspiel

Für Odenkirchen hat der Aufstieg in der A-Liga Priorität, dennoch strebt Odenkirchens Sportlicher Leiter Damian Schriefers auch am Montag einen Sieg an: „Wir wissen natürlich um die Qualität des Gegners, der bis letztes Wochenende um den Aufstieg in der Bezirksliga mitspielte. Wir sind gewarnt.“ Dennoch könne man einem guten Tag Paroli bieten. Der Tag sei als Eventtag für den Verein geplant, da auch die Ü32 im Finale um den Kreispokal der Alt-Herren-Liga spiele. „Wir freuen uns auf den Tag, faire Spiele, tolles Wetter und alte Bekannte wiederzusehen“, so Schriefers. Über seine erste Niederrheinpokal-Teilnahme in seiner Amtszeit als Sportlicher Leiter würde er sich besonders freuen.