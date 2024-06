Sieg gegen Korschenbroich Mennrath II gelingt mit knappen Sieg Aufstieg in A-Liga

Der nächste Aufstieg für Victoria Mennrath ist perfekt: Nach dem schon die dritte Mannschaft den Sprung in die Kreisliga B geschafft hat, folgte am Mittwochabend die Reserve in der Relegation gegen den VfB Korschenbroich. Es war das Duell der beiden Vizemeister aus den beiden B-Liga-Gruppen, die den letzten Aufstiegsplatz ausspielten. Vor über 400 Zuschauern setzte sich die Mannschaft von Sascha Schiffer knapp mit 2:1 (2:0) durch. Damit ist das Teilnehmerfeld für die kommende Saison der Kreisliga A vollständig.