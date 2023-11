Diskussion im Amateurfußball Zeitstrafen? „Lieber gestern als heute“

Man stelle sich folgende Situation vor: Ein Foulspiel am Mittelkreis, der Schiedsrichter pfeift, ein Spieler stürmt auf den Unparteiischen zu und gibt ihm aufdringlich zu verstehen, dass dessen Entscheidung gerade ganz großer Quatsch sei – zumindest in den Augen des Spielers. Der Schiedsrichter hört sich die Tirade an, hebt seine Hände und schickt ihn zur Ersatzbank. Der Spieler muss für zehn Minuten raus, eine Zeitstrafe wegen Meckerns. Es ist ein fiktives Beispiel, das so in den Landesverbänden Bayern, Hessen und Saarland jedoch vorkommen kann. Dort gehört seit der Vorsaison die Zehn-Minuten-Strafe wieder zum Regelwerk, ab der Landesliga abwärts bis in die Kreisligen.