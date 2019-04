Fußball : Vor dem Endspurt: Wer steigt ab, wer steigt auf?

Mönchengladbach Ein Überblick über die Auf- und Abstiegsregelungen in den Fußball-Kreisligen und wer davon am Ende der Saison betroffen sein könnte.

Aus der B-Liga würden gleich vier Teams die A-Liga auffüllen. In Gruppe 1 haben sich Hehn und Mennrath II abgesetzt und werden wohl den Titel unter sich ausspielen. Das Verfolgerfeld mit Giesenkirchen II, den Red Stars II und Geistenbeck hat nur noch geringe Chancen. In Gruppe 2 geht es deutlich spannender zu, denn gleich vier Teams streiten sich um die zwei Aufstiegstickets. Tabellenführer Venn drängt mit aller Macht zurück in die Kreisliga A, die Red Stars wären überglücklich, wenn sie gleich zwei Teams hochhieven könnten. Lürrip II und auch Neersbroich lauern direkt dahinter und warten nur auf einen Ausrutscher der Konkurrenten. Direkte Absteiger wären Güdderath, das zurückgezogen hat, und Meer II. Ein Relegationsspiel würde zwischen Hockstein II und Rheindahlen II stattfinden. Noch längst nicht gerettet sind in Gruppe 1 die Reserveteams von Korschenbroich und Neersbroich, in Gruppe 2 sind Holt, Neuwerk II und Fortuna II dem rettenden Ufer relativ nah.