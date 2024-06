Renommiertes Sommerturnier Diese Klubs nehmen am Brüggener Burgpokal teil

Die Sieger der Viertelfinalspiele erreichen das Halbfinale am Samstag. Für die Verlierer geht es dann in der Trostrunde am Samstag weiter. Wer hier gewinnt, für den geht es am Sonntag um Platz fünf. Die Verlierer der Trostrunde scheidet dagegen aus. Am Sonntag findet dann das Finale statt. Zudem werden auch die Plätze drei und fünf ausgespielt.