Wichtige Neuregelung auf den Plätzen DFB führt in allen Amateurligen das STOPP-Konzept ein

Der Spielausschuss-Vorsitzende nimmt in einem offiziellen Schreiben an alle Vereine in einer persönlichen Bemerkung dazu wie folgt Stellung: „Bei der nun begonnenen Europameisterschaft darf nur noch der Spielführer jeder Mannschaft mit dem Schiedsrichter über strittige Sachverhalte reden. Ich finde es überfällig, einen solchen Respekt dem Schiedsgericht und allen Mitgliedern der gegnerischen Mannschaft gegenüber von allen Spielern und Trainern einzufordern. Was bringt die sogenannte Rudelbildung, außer, dass bei einem eventuellen kleinen Zwist zwischen zwei Spielern nun ein größerer Streit zwischen vielen Spielern entsteht? Warum muss bei einem Disput nahe der gegnerischen Torauslinie der eigene Torwart oder Innenverteidiger meinen, in höchstem Tempo aggressiv zum Tatort stürmen zu müssen, und gerade er könne alles lösen? Schauen wir zum Beispiel auf den Handball, der nicht minder emotional ist und wo zuweilen mit einer noch größeren Härte gespielt wird. Aber dort werden Schiedsrichterentscheidungen akzeptiert, und Rudelbildungen habe ich dort noch nicht beobachtet. Es wäre wünschenswert, wenn wir ein solches Verhalten auch im Fußball etablieren könnten.“