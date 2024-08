A-Liga-Aufsteiger Otzenrath Der Rasen als Vorteil?

Wer sich unter den Trainern der Kreisliga A umhört, der erhält durchaus spürbaren Respekt vor dem Neuen in der Liga, dem SV Otzenrath. Das liegt in erster Linie an der Besonderheit der dortigen Spielstätte: Denn Otzenrath spielt auf einem Naturrasen, während überall anders der Ball über Kunstrasen rollt.