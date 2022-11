Halbfinale der A-Junioren am Mittwochabend : Nachwuchs kämpft um das Finale im Kreispokal

U19-Stürmer Luca Roschat hat in dieser Saison bereits vier Spiele für das Herrenteam in der Landesliga gemacht. Foto: Heiko van der Velden

Jugendfussball Die A-Junioren im Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen spielen am Mittwoch ihre Halbfinalpartien aus. Auf dem Papier ist der ASV Süchteln aus der Sonderliga Titelfavorit – immerhin hat die U19 bereits den Vorjahressieger eliminiert.

Die A-Junioren des ASV Süchteln erlebten einen turbulenten Auftakt in die neue Spielzeit 2022/2023. In den Qualifikationsgruppen zur Niederrheinliga bekamen sie es unter anderem mit dem Nachwuchs von Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen zu tun. Nach klaren Siegen über die SG Essen-Schönebeck (3:1) und SV Bayer Wuppetal (7:3) trennte sich das Team von U19-Coach Graziano Ruggeri im entscheidenden Duell vom KFC mit 3:3-Unentschieden.

Nur wegen der besseren Tordifferenz zog Uerdingen in die Niederrheinliga – der zweithöchsten Liga der A-Junioren nach der Bundesliga – ein, der ASV Süchteln musste in das Entscheidungsspiel gegen die SG Unterrath gehen. Auch dort zog die U19 des ASV den Kürzeren, gegen den aktuellen Tabellendritten der Niederrheinliga mit 1:4 sogar relativ deutlich.

Und so musste sich der Süchtelner Nachwuchs mit einer Teilnahme in der sogenannten Sonderliga – der dritthöchsten Spielklasse – zufriedengeben. Dort läuft es für die Ruggeri-Elf dafür reibungslos. Nach sechs Spielen hat der ASV bereits 18 Punkte auf dem Konto – bei einem Torverhältnis von 36:7. Alleine 13 Treffer hat Offensivakteur Luca Roschat beigesteuert. Der 18-Jährige kam in dieser Saison auch schon viermal für das Landesliga-Team von Herren-Trainer Frank Mitschkowski zum Einsatz.

Dass der ASV wohl auch in der Niederrheinliga hätte mithalten können, zeigte sich vor drei Wochen im Kreispokal. Da traf das Team auf den 1. FC Mönchengladbach , der sich souverän für die zweithöchste Jugendspielklasse qualifizieren konnte und dort auf Platz sechs rangiert – in Schlagdistanz zum Spitzenreiter Wuppertaler SV. Im Pokal musste sich die U19 der Westender allerdings mit 1:4 gegen Süchteln geschlagen geben. Entscheidender Mann auf dem Platz: Luca Roschat mit drei Treffern (22./57./75.).

Weiter geht es im A-Junioren-Kreispokal am Mittwochabend mit dem Halbfinale. Der ASV Süchteln gastiert dann um 19.30 Uhr bei den Sportfreunden Neersbroich aus der U19-Leistungsklasse. Dort stehen die Sportfreunde auf dem dritten Tabellenplatz. Im zweiten Halbfinale (ebenfalls 19.30 Uhr) kommt es zum Stadtderby zwischen dem TuS Wickrath und dem SV Schelsen. Die Wickrather gehen ebenso wie Süchteln in der Sonderliga an den Start, haben dort aber noch keinen Fuß an den Boden bekommen. Nach sechs Spieltagen konnte der TuS-Nachwuchs noch keinen Sieg feiern, steht bei lediglich drei Unentschieden auf Rang elf.