Lokalsport: 4:1-Sieg des FC löst in Mexiko Freude aus

4:1-Sieg des FC löst in Mexiko Freude aus

Fußball-Landesliga Trainer Benedict Weeks war an seinem Urlaubsort begeistert von der Leistung seiner Mannschaft gegen Nettetal.

Der Trainer des 1. FC Mönchengladbach war im mexikanischen Urlaubsort von der ersten Minute an ständig über den Spielverlauf im Bilde. Der 4:1-Sieg seiner Mannschaft gegen den Tabellenzweiten Union Nettetal dürfte Benedict Weeks Ferienfreude erheblich verbessert haben. Der FC bleibt in den Heimspielen seit seiner Amtsübernahme zu Hause ohne Punktverlust und könnte durchaus noch auf dem vierten Platz landen. Nettetal dagegen bleibt wahrscheinlich die Relegation nicht erspart, um darüber noch in die Oberliga aufzusteigen.