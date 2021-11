Verbände haben noch keine Entscheidung verkündet : Findet der Fußball-Spieltag am Wochenende statt?

Wie geht der Fußball mit den Corona-Regeln um? Eine offizielle Entscheidung wird Freitag erwartet. Foto: imago images/Michael Weber/Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de

Amateurfussball Bis Donnerstagabend gab es noch keine offizielle Entscheidung von den Fußballverbänden in NRW über die Fortführung der Saison, zumindest aber eine Tendenz. Derweil bieten die neuen Corona-Regeln deutlich mehr Ausnahmen von 2G, als zuvor angenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Brickwedde und Sebastian Kalenberg

Wie geht es am Wochenende mit dem Spielbetrieb im Amateurfußball weiter? Während die meisten Sportverbände bereits am Mittwoch – nachdem die neue Corona-Verordnung in NRW am Dienstag veröffentlicht wurde – vereinbarten, dass der Spielbetrieb am Wochenende unter Einhaltung der 2G-Regel stattfindet, ließen sich die Fußballverbände bislang Zeit bei der endgültigen Entscheidung. Wir beantworten die wichtigsten Fragen vor dem kommenden Spieltag – und darüber hinaus:

Findet der Spieltag im Amateurfußball am Wochenende statt? Eine endgültige Entscheidung wird am Freitagmorgen erwartet, wenn sich die Verantwortlichen der Verbände – Mittelrhein, Niederrhein und Westfalen – final beratschlagt haben. Alles deutet aber darauf hin, dass die Hinrunde der Fußballer weiter läuft und der nun anstehende Spieltag ausgetragen wird. Da es die Corona-Verordnung erlaube, blieben die Partien vom Wochenende angesetzt, sagte FVN-Pressesprecher Thomas Palapies-Ziehn bereits am Mittwoch unserer Redaktion. Ob das lediglich für den Seniorenbereich gilt oder ob auch die Jugendspiele ausgetragen werden, wird wohl erst aus der Verkündung am Freitag hervorgehen.

Gilt dann ausnahmslos 2G für den Spielbetrieb im Amateurfußball? In der Theorie laut Verordnung: Nein. Der Landessportbund NRW (LSB) hatte aufgrund von „Interpretationsspielräumen“ in den Formulierungen bei der Landesregierung um Aufklärung gebeten. Dabei kam als Rückmeldung heraus, dass die Verordnung deutlich weitreichendere Ausnahmen von der 2G-Regel zulässt, als zunächst angenommen. Demnach ist es für Nicht-Immunisierte möglich, sich in „allen Ligen und Wettkämpfen im Profi- und Amateursport, deren Fachverbände dem Landessportbund NRW oder einer Mitgliedsorganisation des DOSB angehören“, mit einem PCR-Test freizutesten. Das beinhaltet auch alle regionalen Verbände, die einem Bundesverband im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) angehören, beispielsweise auch den FVN, der dem Deutschen-Fußball-Bund unterstellt ist. „Das heißt, die Regel ist anwendbar bis in die Kreisklasse“, sagt Christoph Niessen, Vorstandsvorsitzender des LSB. Eine konsequente 2G-Verordnung klingt anders.

Der Ball liegt sprichwörtlich also bei den Verbänden. Viele haben aus der neuen Verordnung für sich aber bereits abgeleitet, auf 2G zu setzen – also ohne Ausnahmen durch einen PCR-Test. Der FVN teilte am Mittwoch bereits mit: „Es gilt 2G für die Akteure auf dem Platz.“ Niessen ordnet allerdings ein: „De facto macht es keinen Unterschied zwischen 2G und der Möglichkeit, sich mit einem PCR-Test freizutesten. PCR-Tests werden keine breitflächige Anwendung finden. Daher läuft es darauf hinaus, dass diese Gruppe vom Sportbetrieb ausgeschlossen wird.“ Zur Erinnerung: PCR-Tests sind kostenpflichtig, in der Regel ab 60 Euro aufwärts.

Was ist mit den Übungsleitern und Vereinsangestellten? Für Übungsleiter, Trainer und Betreuer gilt keine 2G-Regel – aus dem einfachen Grund, da sie als Beschäftigte gelten, auch wenn sie ehrenamtlich tätig sind. Und für diese Personengruppe gilt nach der Verordnung die 3G-Regel. Bedeutet: Soweit keine Immunisierung vorliegt, ist ein Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder ein PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) in der Theorie ausreichend. Außerdem muss eine Maske getragen werden.

Wie ist das Stimmungsbild unter den Amateursportlern? In einem Amateurfußball-Barometer hat der DFB in der vergangenen Woche – also vor Veröffentlichung der neuen Corona-Regeln in NRW – eine Umfrage mit 6200 Personen durchgeführt. Eine Mehrheit der Sportler, Trainer und Verantwortlichen sprach sich dabei für die Fortsetzung des Spielbetriebes aus. 62 Prozent hätten laut Umfrage kein Verständnis für eine Absetzung der noch ausstehenden Spieltage.

Warum dauert die Entscheidung für das Wochenende so lange? Der Fußball in NRW wird durch den Westdeutschen Fußballverband vertreten. Dieser setzt sich aus den drei Landesverbänden Mittelrhein, Niederrhein und Westfalen zusammen. Da die Corona-Verordnung erst am Dienstagnachmittag veröffentlicht wurde, und sich auf dieser Basis alle Verbände beratschlagen mussten, um eine gemeinsame Vorgehensweise vorstellen zu können, zögert sich die Verkündung der Entscheidung bis – voraussichtlich – Freitagmorgen hinaus.