2. Bundesliga-Fußballerinnen Borussia kann auch in der Fremde überzeugen

Mit nunmehr 15 Punkten springt Borussia Mönchengladbach in der Tabelle auf Platz neun und kommt dem Ziel Klassenerhalt damit immer näher. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir die Klasse halten wollen, dafür braucht man in der Regel 30 Punkte. Die Hälfte haben wir bereits, obwohl wir noch zwei Spiele in der Hinrunde zu absolvieren haben. Darauf können wir stolz sein“, so Spengler. Man liegt also entsprechend im Soll.