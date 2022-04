Gladbacher HTC vor Heimspiel : Kräftemessen mit dem Tabellennachbarn

Der Gladbacher HTC will gegen den Großflottbeker THGC an die Leistung gegen Rissen anknüpfen. Foto: Susanne Breithaupt

Hockey Im Spitzenspiel empfangen die Hockeyherren des Gladbacher HTC am Samstag den direkten Verfolger Großflottbeker THGC. Außerdem feiert der Verein seine Saisoneröffnung.

Von Nomita Selder

Gleich im ersten Heimspiel der Rückrunde empfangen die Hockeyherren des Gladbacher HTC am Samstag den Tabellennachbarn Großflottbeker THGC zum Spitzenspiel der 2. Bundesliga. Beide Teams sind nach 13 Partien punktgleich – nur das bessere Torverhältnis sorgt dafür, dass Gladbach Platz zwei belegt. Im Hinspiel musste sich das Team von Jan Klatt den Norddeutschen in einem engen und hitzigen Spiel erst in letzter Minute mit 1:2 (0:0) geschlagen geben. Klatt erwartet auch dieses Mal ein „kämperisches Spiel“, in dem sich seine Mannschaft besser präsentieren muss. „Beide Mannschaften wollen die Partie gewinnen, es geht immerhin um den zweiten Platz“, sagt der Trainer.

Das Spitzenspiel ist zudem der Auftakt zum gemeinsamen Saisonstart des Gladbacher Hockey- und Tennis Clubs auf dem Vereinsgelände. Ab 13 Uhr präsentieren die Hockeyherren und Tennisdamen bei vielfältigem Programm bis in den Abend ihre Sportarten.

Großflottbek spielt bislang eine stabile Saison, erzielte acht Siege und blieb die komplette Hinserie ungeschlagen. Erst am vergangenen Wochenende mussten sich die Hamburger dem Spitzenreiter Crefelder HTC, denen sie im Hinspiel ein 2:2 abgerungen hatten, klar mit 2:5 geschlagen geben. Großflottbek stellt mit nur 18 Gegentreffern nach Aufstiegsfavorit Krefeld allerdings die zweitbeste Defensive der Liga. Gefährlichste Torschützen der Hanseaten sind Maximilian Baumgardt und Saul Esteve mit jeweils sechs Treffern.

Der Gladbacher HTC verlor ebenfalls seinen Rückrundenauftakt nach einem schwachen Auftritt bei der Last-Minute Niederlage gegen Hannover (2:3), zeigte einen Tag später jedoch eine deutliche Steigerung gegen THK Rissen (5:2). An diese Leistung will das Team anknüpfen – und vor allem seine Abschlüsse bei Standards und aus dem Spiel heraus noch verbessern. Topstürmer Dayaan Cassiem baute durch seine fünf Treffer am vergangenen Spieltag sein Konto auf stolze 17 Treffern aus und hat somit inzwischen acht Tore mehr als der zweitbeste Torjäger der Liga, Jan-Marco Montag von Blau-Weiß Köln.

Der Doppelspieltag am vergangenen Wochenende hat durch intensive Duelle aber auch viel Kraft gekostet, doch bereits in der Hinrunde war die gute Grundfitness des Teams ein wichtiger Baustein für den Erfolg. Personell fehlt Trainer Klatt weiterhin Torhüter Jens Blüthner, dazu ist der Einsatz von Elias Trueson fraglich. Dafür werden wohl mit Anton Bauch und Jonas Röder wieder zwei 16-Jährige zum Kader gehören.