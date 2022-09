Auftakt in die 2. Hockey-Bundesliga : Das Wort „Aufstieg“ wird beim GHTC noch nicht in den Mund genommen

Gehen mit dem GHTC in die nächste Saison: die südafrikanischen Brüder Dayaan und Mustapaa Cassiem. Foto: Dieter Wiechmann

Hockey Noch will man beim Gladbacher HTC vor dem Start der 2. Hockey-Bundesliga am Samstag gegen den Club Raffelberg nicht vom Aufstieg als Saisonziel sprechen – die Qualität im Kader von Coach Jan Klatt ist aber unbestritten da. Dafür sorgen, neben den südafrikanischen Nationalspielern, weitere internationale Zugänge.

Nach ausführlicher Vorbereitung starten die Hockeyherren des Gladbacher HTC am Samstag in die neue Feldsaison. Dann empfangen sie um 16 Uhr den ambitionierten Aufsteiger Club Raffelberg. Das Team von Coach Jan Klatt wurde mit einigen internationalen Zugängen verstärkt, allerdings muss mit Kapitän Felix Krause (Auslandsaufenthalt) auch einen wichtiger Leader auf und neben dem Platz ersetzt werden.

Insgesamt stehen mit Fabian Rickenbach, Elias Küsters, Christian Volt und eben Defensivchef Felix Krause, der für knapp drei Monate in Neuseeland ist, einige GHTC-Akteure nicht mehr zur Verfügung. Die wichtigste Personalentscheidung fiel aber bereits in der frühen Phase der Vorbereitung. Die Toptorjäger Abdul „Dayaan“ Cassiem und sein Bruder Mustaphaa verlängerten trotz großem Interesse aus In- und Ausland ihr Engagement beim GHTC.

INFO Der Spielplan des GHTC in der 2. Bundesliga Club Raffelberg (H) ⇥10.09 16 Uhr Blau-Weiß Köln (A) ⇥17.09 16.30 Uhr SW Köln (H) ⇥24.09 13 Uhr Braunschw. THC (H) ⇥25.09 13 Uhr DSD Düsseldorf (A) ⇥01.10 16 Uhr THC Hamburg (H) ⇥02.10 13 Uhr Marienburger SC (A) ⇥08.10 12 Uhr Großflottb. THGC (H) ⇥09.10 11 Uhr Schwarz-Weiß Neuss (A) ⇥15.10 16 Uhr Blau-Weiß Köln (H)⇥23.04.23 Club Raffelberg (A) ⇥30.04.23 Braunschw. THC (A) ⇥06.05.23 Schwarz-Weiß Köln (A) ⇥07.05.23 DSD Düsseldorf (H) ⇥14.05.23 Klipper THC Hamburg (A) ⇥20.05.23 Großflottbeker THGC (A) ⇥ 21.05.23 Marienburger SC (H) ⇥10.06.23 Schwarz-Weiß Neuss (H) ⇥18.06.23 Halle Zwischen Hin- und Rückrunde wird die Hallensaison ausgetragen.

Die südafrikanischen Brüder, die somit auch in der kommenden Saison erneut die Abwehrreihen vor große Herausforderungen stellen werden, schätzen das familiäre und vertraute Umfeld des Gladbacher Vereins. Ähnliche Gründe sorgten bereits vor acht Jahren für den Verbleib des Portugiesen David Ascenso Franco, der jetzt seinen jungen, talentierten Landsmann Rodrigo Castro zum Schritt an die Holter Sportstätten überzeugen konnte. Mit der Rückkehr des langjährigen Kapitäns Niklas „Nicki“ Braun aus Düsseldorf holt der Gladbacher HTC einen weiteren Offensivmann, der auf und neben dem Platz reichlich Erfahrung und Qualitäten mitbringt.

Auch wenn Jan Klatt das Wort Aufstieg bewusst nicht in den Mund nimmt, sondern das Saisonziel mit „gemeinsam mit Teams wie Düsseldorf, SW Köln und Großflottbek nach oben schauen“ umschreibt, ist allen Beobachtern klar, dass die Rückkehr in die oberste deutsche Hockey-Spielklasse auch auf dem Feld angestrebt wird. Nachdem der GHTC in der vergangenen Spielzeit trotz einer starken Saison den Topfavoriten aus Krefeld, die 21 von 22 Partien gewannen, den Vortritt lassen mussten, werden sie nun von der überwiegenden Mehrheit der befragten Vereine der ersten und zweiten Bundesliga als Aufstiegsfavorit der Nordgruppe gehandelt.

Dies ist bei 17 Siegen in der letzten Saison und 43 Treffern der Cassiem-Brüder, die damit Rang eins und zwei der Torjägerliste belegten, alles andere als verwunderlich und diese Zahlen sind gleichzeitig die Eindrücke, an denen sie dieses Jahr gemessen werden.

In der achtwöchigen Vorbereitung konnten sich die in Rot und Schwarz spielenden Herren in zahlreichen Begegnungen ausprobieren und zunehmend überzeugen. „Die Ergebnisse sind gemischt, aber wir haben uns vor allem spielerisch gesteigert und können positiv auf die Vorbereitung schauen. Raffelberg ist ein ambitionierter und robust spielender Aufsteiger, der uns von Beginn an fordern wird. Wir dürfen das Heft nicht aus der Hand geben und müssen von Anfang an da sein. Ein Sieg wäre zum Start enorm wichtig. Im Anschluss treffen wir auf Mitfavorit BW Köln, ehe wir Zuhause das erste Doppelwochenende gegen Schwarz-Weiß Köln und Braunschweig haben,“ blickt Jan Klatt auf den Start.

Neben Felix Krause, dessen Kapitänsbinde der bisherige Co-Chef Robin Kremers übernimmt, wird auch sein Defensivpartner Adam Wei aufgrund längerfristiger Verletzungsprobleme nicht komplett einsatzfähig sein. „Hinter Adam, der ein großer Stabilisator in der Abwehr ist, steht nach Verletzungsproblemen in der Vorbereitung noch ein großes Fragezeichen, er wird noch nicht über die volle Distanz einsatzfähig sein und langsam herangeführt. Niklas Braun kann dabei ein Faktor werden und gegebenenfalls auch hinten für Ordnung und Struktur sorgen,“ erwägt Jan Klatt.

Auch Lenny Steimel, der wohl zwei Wochen ausfallen wird und der von Hüftproblemen geplagten Neuzugang Luca Lindner stehen nicht zur Verfügung. Weitere Neuzugänge sind Torwart Talent Rob Peters, Verteidiger Lucas Wuts, Felix Kluth und Jim Schurtzmann.