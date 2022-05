Hockey-Zweitligist schlägt Neuss und unterliegt Krefeld : Gladbacher HTC verbucht drei von sechs Derby-Punkten

Hockey Der Gladbacher HTC bestritt am Wochenende auf heimischer Anlage zwei Nachbarschaftsduelle in der 2. Hockey-Bundesliga. Gegen SW Neuss behielt die Klatt-Mannschaft die vollen Zähler, dem Spitzenreiter Krefeld musste sich der GHTC hingegen knapp mit 0:1 geschlagen geben. Der CHTC machte damit den Aufstieg klar.

Aus zwei intensiven Nachbarschaftsduellen konnten die Hockeyherren des Gladbacher HTC in der 2. Bundesliga drei Punkte auf der heimischen Anlage behalten. Beim 5:1-(3:1)-Sieg gegen Schwarz-Weiß Neuss überzeugte der Kader in der Breite, während am Sonntag Gegner Krefeld durch einen 1:0-Erfolg auf dem Platz des GHTC den endgültigen Wiederaufstieg in die Bundesliga feierte. Durch den Erfolg bei Neuss, der bereits sechste in Folge, festigen sie den zweiten Tabellenplatz vor dem zuletzt schwächelnden Großflottbeker THGC.