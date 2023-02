Aufstiegsrennen um die 1. Bundesliga GHTC hat im Saisonfinale alles in der eigenen Hand

Bereits im Vorjahr standen die Gladbacher vor dem Sprung in die 1. Bundesliga, verspielten nach makellosem Saisonstart jedoch in den letzten Partien den Aufstieg – am Ende wurde DSD Düsseldorf Meister. „Das ist nicht komplett raus aus den Köpfen“, sagt Klatt, „aber wir haben inzwischen unser Spiel umgestellt, agieren mit mehr Druck.“ Das soll dem Team im Endspurt dieses Mal mehr Sicherheit geben. Was Blau-Weiß aus Klatts Sicht so stark macht: „Ganz klar die Erfahrung. Sie spielen mit einem offenen Visier, mit viel Manndeckung, das öffnet aber auch Räume und Möglichkeiten. Das Hinspiel war bereits ein Hin und Her. Es wird bis zum letzten Viertel spannend bleiben.“