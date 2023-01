GHTC stellt sich auf Showdown mit Kölner Teams ein Auftakt ins Aufstiegsrennen der 2. Hockey-Bundesliga

Am abschließenden Spielwochenende der Hallensaison am 11. und 12. Februar treten die Gladbacher zunächst bei Blau-Weiß Köln an, ehe sie am Sonntag Schwarz-Weiß Köln zu Hause empfangen. Eine Grundvoraussetzung für einen spannenden Showdown am Saisonende werden Siege gegen Raffelberg und in Essen sein. Nur dann besteht die Möglichkeit, bis zum Schluss alles in der eigenen Hand zu haben. Dazu muss der Fokus über die gesamte Rückrunde hochgehalten werden und auch gegen die vermeintlich kleineren Teams alle Punkte geholt werden.