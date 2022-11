GHTC gewinnt gegen Kahlenberg mit 5:4 Arbeitssieg zum Saisonauftakt der 2. Bundesliga in der Halle

Beide Torhüter mussten bereits früh ihr Können aufbieten und zeigten sich dabei, im Gegensatz zu einigen ihrer Vorderleute, von Beginn an hellwach. Am Ende des ersten Viertels gingen die bis dahin etwas passiver agierende Gäste durch einen cleveren Diagonalball, den der stark aufspielende Thorben Pegel direkt verwandelte, mit 1:0 (15.) in Führung. Aber nur wenige Minuten später führte die zweite Gladbacher Ecke zu einem Siebenmeter und Rückkehrer Niklas Braun netzte passgenau zum Ausgleich ein (18.). In der Defensive konnten die Gladbacher wieder auf Kapitän Felix Krause setzen, der auf dem Feld aufgrund eines Auslandsaufenthalts gefehlt hatte.