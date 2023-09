Zweitligist schlägt FC Carl Zeiss Jena Laura Radke beschert Borussia mit Joker-Tor ersten Saisonsieg

In der Tabelle der 2. Bundesliga steht der so weiterhin ungeschlagene Aufsteiger mit sechs Punkten auf Rang vier. Am kommenden Freitag trifft die Spengler-Elf in einem Testspiel auf Bayer Leverkusen. Das nächste Spiel in der Liga steigt in der darauffolgenden Woche, wenn die Borussia am Sonntag, 1. Oktober, um 14 Uhr beim Spitzenreiter SC Sand gastiert.