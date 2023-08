Spätes Gegentor gegen Ingolstadt Verhängnisvoller Einwurf kostet Borussia den ersten Sieg

Vor Spielbeginn wurde zunächst Madita Giehl, langjährige Kapitänin, offiziell verabschiedet. Borussia gab von Anpfiff weg den Ton in der Partie an. In der 27. Minute verpasste Laura Radke den Führungstreffer nur denkbar knapp. In letzter Sekunde wurde sie nach einer Körpertäuschung geblockt, sodass ihr anschließender Schussversuch am Tor vorbeiging. Ein Fehler in der Defensive der Ingolstädterinnen nutze Radke (40.) dann wenig später aus und traf zur 1:0-Führung ihres Teams. Der Ball wurde ihr dabei regelrecht in die Füße gespielt. Mit der Pausenführung wurde es dennoch nichts, weil Nina Penzkofer (44.) kurz vor dem Seitenwechsel zum 1:1-Ausgleich der Ingolstädterinnen traf.