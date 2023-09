Emsländerinnen im Favoritenkreis der 2. Bundesliga Borussia gastiert bei der Fahrstuhlmannschaft SV Meppen

Dort kämpfte der SV Meppen in der abgelaufenen Saison lange um den Klassenerhalt, verpasste ihn am Ende aber knapp um einen Zähler und geht nun also erneut in der 2. Bundesliga an den Start. „Meppen hätte eigentlich nicht aus der 1. Bundesliga absteigen dürfen, dafür waren sie zu gut. Für uns wird das ein ganz dicker Brocken“, sagt Borussia-Coach Jonas Spengler, der mit den Gladbacherinnen am Sonntag um 14 Uhr im Emsland antritt.