Auftakt der GHTC-Damen in die 2. Tennis-Bundesliga : Lehrstück in Berlin und Tiebreak-Drama gegen Hannover

Im ersten Zweitliga-Auftritt auf der heimischen Anlage unterlagen die Tennis-Damen des GHTC knapp gegen DTV Hannover. Bereits am Freitag setzte es in Berlin die erste Pleite. Foto: Susanne Breithaupt

Tennis In dieser Saison spielen die Tennis-Damen des Gladbacher HTC erstmals in der 2. Bundesliga. Beim Auftakt in Berlin war der GHTC am Freitag gegen eine Top-Team chancenlos, am Sonntag fehlten gegen Hannover hingegen nur zwei Punkte zum ersten Sieg.

Größer hätte der Kontrast zwischen der alten und der nun neuen Spielklasse für die Tennis-Damen des Gladbacher HTC zum Auftakt kaum ausfallen können: Es ging zum Auswärtsspiel in die Hauptstadt, aber eben nicht mehr in die des Landes nach Düsseldorf, sondern in die des Bundes nach Berlin. Das bedeutete 600 Kilometer Anfahrt – in der Regionalliga lagen die Reisedistanzen nach Bredeney oder Köln maximal bei 70 Kilometern. Bundesliga-Tennis ist eben ein anderes Kaliber, vom Reiseaufwand, aber auch generell. Also begab sich am Donnerstag der Großteil der GHTC-Truppe in einem VW-Bus auf die mehrstündige Autofahrt in die Hauptstadt – um zwei Tage später doch einigermaßen ernüchternd den weiten Heimweg an den Niederrhein anzutreten. Denn sportlich blieb die Reise ohne Ertrag: Beim Tennis-Club SCC Berlin verloren die GHTC-Damen ihre Premiere in der 2. Bundesliga deutlich mit 2:7.

Gegen DTV Hannover gewann der Gladbacher HTC zwei Doppel. Die anderen beiden gingen an die Gäste Foto: Susanne Breithaupt

„Wie prognostiziert war Berlin ein sau starker Gegner“, sagte GHTC-Trainer Steffen Klasen hinterher. Die Berliner boten zur Begrüßung des Liga-Neulings sogleich ihre drei besten Spielerinnen auf, ein Trio, das derzeit unter den Top 350 der Weltrangliste notiert ist. „Dafür haben wir uns gut geschlagen, wir sind überhaupt nicht untergegangen“, sagte Klasen. Das Duell der beiden Topspieler verlor Jasmijn Gimbrere für den GHTC nur knapp mit 6:7 und 6:7 gegen Dea Herdzelas aus Bosnien, immerhin auf Rang 192 der Welt. Allerdings gab es auch deutliche Niederlagen wie die von Leah Luboldt (1:6 und 1:6) und Soraya Moradian (0:6 und 0:6). Die rumänische Neuverpflichtung Elena Bogdan musste sich an Position zwei chancenlos mit 2:6 und 0:6 geschlagen geben.

INFO GHTC startet mit zwei Pleiten in 2. Bundesliga SCC Berlin - GHTC 7:2 GHTC - DTV Hannover 4:5 1. Club a. d. Alster Hamburg 17:1 4 2. DTV Hannover 13:5 4 3. Bielefelder TTC 6:3 2 4. Tennis-Club SSC Berlin 8:10 2 5. TC GW Aachen 0:9 0 6. Gladbacher HTC 6:12 0 7. THC v. Horn und Hamm 4:14 0

Einzig die Niederländerin Renee van Bommel gewann für den GHTC an Position sechs ihr Einzel mit 6:2 und 7:5 – und war später an der Seite ihrer Landsfrau Lizette Blankers ebenfalls im Doppel erfolgreich. Es waren jedoch die einzigen Matchpunkte für die Gladbacherinnen, die weiteren beiden Doppel sowie fünf Einzelspiele gingen allesamt verloren. Ein Lehrstück bei der Premiere. „Es war ein Spiel zum reinkommen – das hat sich dann am Sonntag gegen Hannover gezeigt“, sagte Klasen rückblickend. Denn nach der langen Rückfahrt am Samstag standen die GHTC-Damen gleich am Sonntag wieder auf dem Sandplatz, dieses Mal auf der heimischen Anlage des GHTC. Es ging am 2. Spieltag gegen den DTV Hannover – mit bitterem Ausgang für die Gladbacherinnen.

Das Spielgeschehen war deutlich offener als zuvor in Berlin, nach den sechs Einzelspielen stand es 3:3. Die Nummer eins des GHTC, Darya Astakhova, die am Freitag aus terminlichen Gründen noch gefehlt hatte, gewann das Topspiel gegen Julia Middendorf mit 6:4 und 6:2. Dazu entschieden ebenfalls Gimbrere (7:5 und 7:6) an Position zwei und erneut van Bommel an Position sechs ihre Einzelspiele – van Bommel nach 3:6 und 6:1 letztendlich mit 10:8 im Match-Tiebreak, dem dritten und entscheidenden Durchgang. Van Bommel avancierte damit quasi zur Spielerin des Wochenendes beim GHTC. „Sie hat super Einzel gespielt. Im Vorjahr war sie nicht ganz so oft zum Einsatz gekommen. Aber aktuell ist sie in einer überragenden Form und eine ganz starke Nummer sechs für uns“, sagte Klasen.

In den drei abschließenden Doppelspielen gewann Hannover das eine, Gladbach mit Astakhova und Gimbrere das andere. Demnach kam es beim Spielstand von 4:4 auf das letzte Doppel an, in dem Bogdan und van Bommel auf Amelie-Christin Janßen und eine gewisse Anna-Lena Herzgerodt trafen. Die heute 36-jährige Herzgerodt war zu ihrer aktiven Zeit unter dem Namen Grönefeld bekannt und bestritt im Doppel unter anderem Halbfinals bei den Australian Open, den US Open und in Wimbledon. Der erste Satz ging mit 7:6 im Tiebreak an den GHTC, der zweite mit 2:6 an Hannover. Und auch der Match-Tiebreak ging anschließend mit 11:9 an die Gäste. Endresultat: 5:4 für Hannover, wieder keine Punkte für Gladbach. „Enttäuschung ist das falsche Wort“, sagte Klasen, „aber uns haben im Match-Tiebreak nur zwei Punkte zum Sieg gefehlt. Den Sieg hätten wir gerne mitgenommen.“ Dennoch kam Klasen zu der Erkenntnis, dass man nun „angekommen“ sei in der Spielklasse. Zur Freude der GHTC-Verantwortlichen kamen am Sonntag immerhin 175 Zuschauer auf die Anlage – mehr als erwartet. „Hier war richtig was los“, sagte Klasen.