GHTC-Damen vor Start der 2. Bundesliga Nicht wieder bis zum Schluss zittern

Der Spielplan meint es diesbezüglich aber gut mit dem Gladbacher HTC. Weite Auswärtsfahrten wie im Vorjahr stehen dieses Mal kaum an, beispielsweise sind beide Berliner Vereine zu Gast in Gladbach – nur am letzten Spieltag steht eine weite Reise nach Hamburg zum Grossflottbeker THGC auf dem Programm. „Da fallen für uns auch Kosten weg, da wir nur bei einem Spiel in dieser Saison eine Übernachtung brauchen“, sagt Geiger. Ansonsten stehen zum Saisonstart Auswärtspartien gegen Aachen und Köln an, ehe vier Heimspiele in Serie folgen.