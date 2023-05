Start in die 2. Bundesliga Auftaktniederlage für die Damen des GHTC in Aachen

Am Freitag geht es bereits weiter für die GHTC-Damen beim Kölner HTC, der wiederum sein erstes Spiel mit 1:8 gegen Bielefeld verlor. Am Sonntag folgt das erste Heimspiel der Gladbacherinnen gegen SSC Berlin. „Berlin schätzen wir am stärksten in der Liga ein. In Köln hoffen wir aber auf einen Sieg“, sagt Geiger.