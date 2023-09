In der 2. Poolbillard-Bundesliga Wieso es für den 1. PBC Neuwerk eine schwierige Saison wird

Wie sich dieses System in der Praxis auswirkt, bekamen die Neuwerker am ersten Doppelspieltag der neuen Saison zu spüren. 4:4-Unentschieden ging das Auftaktmatch gegen BSF Kurpfalz aus – die einstigen Shootout-Könige mussten sich also mit einem Zähler begnügen. Und der war hintenraus sogar hart erarbeitet, stand es nach den ersten vier Einzelspielen doch 1:3 aus Sicht des 1. PBC. Während zu Beginn nur Dennis Stadler sein Duell (14.1) gewinnen konnte, sicherten in Runde zwei Michael Voglhuber (14.1), Dennis Stadler (8-Ball) und Harald Besancon (10-Ball) mit ihren Siegen das 4:4-Unentschieden. „Der Start war gar nicht gut, zum Glück konnten wir gegen Kurpfalz, die ich in dieser Saison eigentlich sehr weit vorne sehe, in der Rückrunde zurückschlagen und noch einen Punkt einfahren“, so Voglhuber.