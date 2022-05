2. Bundesliga Hockey: Knapper Sieg für den Gladbacher HTC gegen Klipper​

Hockey Die Hockeyherren des Gladbacher HTC gewinnen ein torreiches Spiel nach zwei unterschiedlichen Hälften gegen Klipper THC. Dayaan Cassiem überragt einmal mehr.

Bei traumhaften Wetter starteten die Hockeyherren des Gladbacher HTC stark in die Partie und gingen durch Topscorer Dayaan Cassiem früh mit 1:0 in Führung. Sein Sturmkollege David Ascenso Franco legte schnell das 2:0 nach und belohnte somit das mutige Auftreten der Gastgeber. Noch vor der ersten Viertelpause hatte sein Team die Chance auf den dritten Treffer: Dayaan Cassiem war von der Hamburger Defensive in höchster Not nur noch mit einem Foul zu stoppen und so erhielt der GHTC einen Siebenmeter – der sonst technisch so versierte Mustaphaa Cassiem scheiterte jedoch an Gästekeeper Thomas Morrice. Dennoch sahen die Zuschauer ein gutes erste Viertel der in Rot spielenden Gastgeber.