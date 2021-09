Last-Minute-Pleite in 2. Hockey-Bundesliga : Gladbacher HTC verliert spät in Hamburg

Jan Klatt, Trainer des GHTC, haderte am Ende mit den vergebenen Chancen in der ersten Halbzeit. Foto: Ja/Susanne Breithaupt

Hockey Nach dem Sieg zum Saisonauftakt gegen Hannover gab es am 2. Spieltag eine Niederlage gegen den Großflottbeker THGC. Trainer Jan Klatt haderte vor allem mit den vergebenen Chancen seiner Mannschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Brickwedde

Der Gladbacher HTC war durchaus mit Ambitionen nach Hamburg gereist, zum Auswärtsspiel beim Bundesliga-Absteiger Großflottbeker THGC. „Natürlich wollten wir gewinnen. Das Selbstbewusstsein hatten wir“, sagte GHTC-Trainer Jan Klatt. Immerhin hatte Gladbach seinen Saisonauftakt am vergangenen Wochenende überaus erfolgreich mit 4:1 gegen den DHC Hannover bestritten. Allerdings war auch Großflottbek souverän per 4:0-Erfolg gegen den DSD Düsseldorf in die neue Spielzeit gestartet. Und die Hamburger setzten sich am Ende auch gegen den GHTC durch: 1:2 lautete das Spielresultat aus Sicht der Gladbacher.

„Die erste Halbzeit lief ganz gut für uns, wir konnten uns einige Chancen herausspielen, hatten aber auch drei bis vier kritische Szenen gegen uns. Es war ein Hin und Her mit einigen Ecken“, sagte Trainer Jan Klatt hinterher zur temporeichen ersten Halbzeit. Treffer gab es hingegen keine, auch da Großflottbek die Ecken des GHTC gut ablief. Insgesamt sei man aber ein „bisschen gefährlicher gewesen“, sagte Klatt zur ersten halben Stunde.

INFO Doppelspieltag gegen Köln Tore 1:0 Alexander Wilson (38), 1:1 Dayaan Cassiem (7-Meter, 55), 2:1 Maximilian Baumgardt (7-Meter, 58) Die nächsten Gegner sind am kommenden Wochenende Blau-Weiß Köln und Schwarz-Weiß Köln.

Die Führung fiel dann aber trotzdem für die Hamburger, Alexander Wilson traf in der 38. Minute. Der GHTC gestaltete die Partie im Anschluss aber weiterhin ausgeglichen und kam immer wieder zu Kreisszenen. „Da waren wir am Drücker“, sagte Trainer Klatt. Der Ausgleich fiel dann in der 55. Minute durch einen verwandelten Siebenmeter von Stürmer Dayaan Cassiem. Bereits beim Sieg gegen Hannover hatte der südafrikanische Nationalspieler getroffen, damals sehenswert zum 4:1-Endstand.

Den Punktgewinn vergab der GHTC allerdings zwei Minuten vor Schluss: Eine Ecke von Großflottbek wehrte Gladbach auf der Linie mit dem Fuß ab, den fälligen Siebenmeter für die Gastgeber verwandelte Stürmer Maximilian Baumgardt in der 58. Minute zum 2:1-Endstand. „Am Ende ist das natürlich sehr ärgerlich“, sagte Trainer Klatt.

Das Manko für ihn: Die vergebenen Chancen in der ersten Halbzeit. „Eine oder zwei Großchancen hätten wir nutzen müssen, dann wäre das Spiel anders gelaufen“, sagte Klatt hinterher. Außerdem zeigte er sich mit einigen Kartenentscheidungen des Schiedsrichters nicht einverstanden, das sei aber am Ende nicht spielentscheidend gewesen.

In der Tabelle liegt Gladbach mit einem Sieg und einer Niederlage nach zwei Spielen nun auf Platz fünf. Am kommenden Wochenende geht es mit einem Doppelspieltag weiter: Dann reist am Samstag Blau-Weiß Köln nach Gladbach, am Sonntag folgt das nächste Derby im Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Köln. Da soll es dann wieder Punkte geben, „möglichst drei“, gibt Klatt vor.

Die Damen des Gladbacher HTC haben in der Hockey-Oberliga ihr Heimspiel gegen den Düsseldorfer SC mit 0:1 verloren. Es war die zweite Niederlage im dritten Spiel für die Damen. In der Vorwoche hatte die Mannschaft von Trainer Maximilian Hönnekes 0:4 gegen Rot-Weiss Köln verloren.

(dbr)