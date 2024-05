„Es waren aufreibende Wochen“. Borussia feiert gegen Wolfsburg vorzeitigen Klassenverbleib

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Borussia dann den Druck. Daraus resultierten einige gute Möglichkeiten im letzten Drittel. Nach Zuspiel von Corres ging der Kopfball von Sarah Schmitz in der 47. Minute knapp rechts am Tor vorbei. Nur wenige Augenblicke später war es Wolfsburgs Torhüterin Kiara Beck, der einen Schuss von Emily Tichelkamp zur Ecke klärte. In der 56. Minute war es erneut Palmen, die ihre Mannschaft vor einem Gegentor bewahrte, als sie aus kurzer Distanz einen Schuss von Lilly Damm abwehrte. Nach einem Freistoß verlängerte Paula Klensmann den Ball am ersten Pfosten – aus kürzester Distanz traf Laura Radke in der 57. Minute dann zur 1:0-Führung. Die Partie blieb in der Folge weiter spannend. Vor allem durch Klensmann ergaben sich nach Ecken weitere gute Aktionen, so landete nach einem Eckball ihr Kopfball an der Latte. Schlussendlich blieb es trotz siebenminütiger Nachspielzeit beim knappen 1:0.