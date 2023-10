Erste Heimpleite für Borussias Frauen Trainer Spengler fehlt die „Gier“ gegen Eintracht Frankfurt

Die Frankfurterinnen setzten die Mönchengladbacherinnen mit ihrem Pressing bereits früh unter Druck. Erst in der zehnten Minute konnte die Mannschaft von Jonas Spengler erstmals einen gefährlichen Angriff starten. Der anschließende satte Schuss von Emily Tichelkamp, die sich in der ersten Halbzeit mehrmals in guter Position befand, konnte im letzten Moment jedoch abgeblockt werden. Die Partie war in der Folge durchaus von Kampf und Leidenschaft geprägt. In der 21. Minute bewahrte Torhüterin Luisa Palmen ihre Mannschaft mit einer Glanztat vor dem Rückstand. Zehn Minuten später war aber auch Palmen machtlos, als Marlene Wild in der 31. Minute nach Vorarbeit von Georgia Stanti aus fünf Metern zum 1:0 einschob. Nach einer starken Einzelleistung erhöhte Dilara Acikgöz sechs Minuten später dann auf 2:0 für Frankfurt. Die Halbzeitführung war nicht unverdient.