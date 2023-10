Borussia verliert deutlich in Gütersloh „Wir waren klar die bessere Mannschaft“

Nach einem Einwurf traf Ronja Leubner bereits in der 9. Minute zum 1:0 für Gütersloh. Wenig später wurde das Spiel dann für eine längere Zeit unterbrochen, weil sich Schiedsrichterin Monique Panetta am Oberschenkel verletzte. Für Panetta rückte Linienrichterin Liesa Malina auf das Spielfeld. Als Ersatz an der Linie fungierte Kreisliga-Schiedsrichter Oliver Süssmann. Nach Wiederbeginn setzte Leuber in der 20. Minute einen Schuss an die Latte. Kurz darauf zeigte sich Mönchengladbach bei einem Einwurf erneut nicht aufmerksam. Die Folge: Das 2:0 durch Marie Tellenbröker in der 26. Minute.