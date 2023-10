Früh geführt, spät verloren Warum die Niederlage gegen Sand für Borussia ein Mutmacher ist

Mit einer 2:1-Führung gegen den ehemaligen Bundesligisten und aktuellen Tabellenführer war seine Mannschaft in die Kabine gegangen – ein Pausenstand, der angesichts der Vorstellung in der ersten Halbzeit eigentlich zu wenig aus Sicht der Borussia war. Bereits nach 15 Minuten lag Spenglers Team mit 2:0 vorne: Zunächst hatte Kyra van Leeuwe in der 6. Minute das 1:0 erzielt, Laura Radke erhöhte in der 14. Minute auf 2:0.